Orientation des étudiants : une période cruciale

Électricité : de plus en plus de compteurs intelligents

publié le 17/03/2017 à 00:10

En ce moment, de nombreux lycéens doivent renseigner leurs souhaits d'admission post-bac tandis que certains étudiants doivent également décider de la suite à donner à leur cursus. C'est à cette période que Pixis les accompagne. "C'est une plateforme d'orientation qui rassemble plusieurs services autour d'un moteur de recherche", nous dit Borna Sconamiglio, l'un de ses fondateurs.



"Aujourd'hui, l'orientation, c'est comme de devoir se repérer parmi 12.000 formations", estime-t-il. "On a voulu imaginer que ce parcours du combattant ressemble à un voyage dans l'espace, et que pour trouver le bon métier il faut réussir à se repérer", continue-t-il, expliquant que le "corps de métier de Pixis est la 'datavisualisation' de centaines de milliers de données de plusieurs sources gouvernementales".

L'interface dont dispose le site est, selon lui, "unique et dynamique, avec un design très novateur". Résultat, le jeune va pouvoir explorer cet univers et trouver des métiers et des formations de façon "beaucoup plus facile que sur n'importe quelle autre plateforme". Pixis propose également des tests d'orientation par l'intermédiaire de cabinets spécialisés partenaires du site. Des tests qui permettent de "dénicher des traits de personnalité et des centres d'intérêt", de façon à pouvoir correspondre au mieux aux besoins de l'étudiant.