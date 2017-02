APB 2017 : les clés pour bien orienter vos enfants après le baccalauréat

publié le 17/02/2017 à 14:45

"Qu’est-ce tu veux faire plus tard ?". La réponse à cette interrogation n'a peut-être jamais été aussi compliquée pour les enfants et pour les parents. Eux-mêmes inquiets pour leur propre situation, ils reportent un peu de leur angoisse quand il s’agit de l’avenir de leurs enfants. "Qu’est-ce tu veux faire plus tard ?" : la question se pose concrètement pour les futur bacheliers de 2017 en ce moment. Car ils doivent faire leurs vœux sur le portail Internet Admission Post Bac (APB).



Avant le 20 mars prochain, les élèves de terminales devront choisir les facs, les IUT et les écoles qu’ils souhaitent faire. Après cette date, les vœux seront définitifs. Mais il restera possible de changer l’ordre des vœux, jusqu'à la fin mai.



Que peut-on conseiller concrètement aux lycéens et aux collégiens qui s’interrogent ? Quelle est la bonne méthode ? Pour répondre, nous avons fait appel à l'une des spécialistes de l’orientation en France, Sandrine Pouverreau. Elle vient de sortir un grand Guide des idées de métiers, édité par le magazine Phosphore. "Les lycéens et leurs parents sont finalement assez seuls devant ces choix à faire", dit-elle. L'Onisep, au sein de l'Éducation nationale, a fait de gros progrès. Mais il y a en moyenne un conseiller d’orientation pour 1.500 élèves. Sandrine Pouverreau s'est aperçu que les jeunes connaissent finalement très peu de métiers.

Est-ce les parents expliquent vraiment à leurs enfants ce qu'ils font ? Sandrine Pouverreau, auteur du "Guide des idées de métiers" Partager la citation





Ils connaissent les métiers qu’ils voient au quotidien : le prof, le boulanger, le vendeur d'un magasin de sport. Les métiers de leurs parents, c’est déjà moins sûr. "Mais est-ce les parents expliquent vraiment à leurs enfants ce qu'ils font ?", demande Sandrine Pouverreau, qui conseille de saisir toutes les occasions au quotidien.



Dans le Guide des idées de métiers de Phosphore, 135 métiers sont dûment recensés. Avec à chaque fois, le témoignage d’une personne qui l’exerce. On trouve aussi un index par nombre d'années de formation nécessaire ou par salaire. Une page par métier, des classiques ou des métiers d’avenir. Parmi ceux-là : pilote de drone. Pas besoin de longues études, mais on va avoir besoin de plus en plus de pilotes professionnels.

Il y a également des métiers auxquels on ne pense pas spontanément, comme ingénieur en méthanisation. Ce sont des personnes à qui les agricultures vont de plus en plus faire appel pour transformer leurs fumiers ou lisiers en énergie. L’industrie va également de plus en plus faire appel à eux. Sinon il y les agriculteurs urbains, qui vont recruter des communes qui produiront local. Outre l'environnement, il y a aussi les métiers liés à l’Internet ou bien au troisième âge, dont on va avoir grand besoin.



Piochons un dernier métier en plein essor : coach en orientation, pour aider les jeunes à trouver leur voie. On l’a dit : c’est de plus en plus compliqué de s’orienter. Coach en orientation, pensez-y : c'est un vrai métier d’avenir !