Ils sont exactement 718.890 à rêver du précieux sésame. Jeudi 15 juin a sonné le début des épreuves avec celle de philosophie. Ce vendredi 16, les élèves de la filière S ont planché pendant trois heures sur l'épreuve d'histoire-géographie, qui compte coefficient 3.



Cette épreuve était composée de deux sujets : un court et un plus long. Si le long porte sur la géographie, l'autre portera obligatoirement sur l'histoire et inversement. C'était notamment le cas pour les élèves du lycée français de Pondichéry, qui ont passé l'examen en avril dernier. Les candidats devaient d'abord choisir entre deux compositions de géographie : "Des territoires inégalement intégrés dans la mondialisation (espaces maritimes compris)" ou "Japon-Chine : concurrences régionales, ambitions mondiales". Cette partie peut leur rapporter 8 points au maximum.

Puis, les élèves ont dû analyser un document extrait d'un rapport de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat français, intitulé Le Moyen-Orient à l'ère nucléaire. En s'appuyant sur le texte, il leur était demandé d'identifier et d'expliquer les facteurs "qui font du Proche et du Moyen-Orient un foyer de conflit".



Sujet 1 : "La Chine et le monde depuis 1949".



Corrigé - proposition d'accroche :





En 2017, les FTN chinoises investissent tous azimuts, alors que la République populaire de Chine a lancé un second-porte avion. Face au monde, la RPC retrouve un statut de grande puissance qu’elle avait perdu depuis un siècle et demi. [Définition du sujet] Chine = un empire millénaire porteur d’une civilisation brillante. Décline à partir de 1842 et la signature du premier des « traités inégaux » (traité de Nankin), puis vassalisation (par les puissances occidentales et le Japon). 1949 : après des années de guerre civile, proclamation par Mao de la RPC, alors intégrée au bloc soviétique naissant. Objectif est de redonner à la Chine le statut de puissance mondiale qui a été historiquement le sien...



