publié le 15/06/2017 à 18:26

Si les élèves de terminale ont entamé le marathon des épreuves ce jeudi avec la philosophie, les élèves de première des filières générales ne sont pas en reste. Ils passaient jeudi 15 juin l'une des deux épreuves anticipées du baccalauréat : le français. Le 19 juin, ils plancheront sur les sciences.



Si la filière L a une épreuve de français propre à sa série, les premières ES et S ont eu affaire cet après-midi aux mêmes textes et aux mêmes consignes. Les candidats de Pondichéry, en Inde, ont passé les écrits en amont et concernant l'épreuve de français à destination des ES et S, l'objet d'étude portait sur "la question de l'Homme dans les genres de l'argumentation du XVIème à nos jours". Les candidats se sont appuyés sur des textes de Savinien Cyrano de Bergerac, Nicolas Boileau, Émile Zola et André Gide.

Ce jeudi 15 mai, les sujets de l'épreuve anticipée de Français, en section S et ES, portaient sur les personnages de roman, du XVIIe siècle à nos jours. Les élèves devaient d'abord répondre à une première question avant de choisir entre le commentaire de texte, la dissertation et l'invention.



Question obligatoire : les personnages de ces romains sont-ils touchés de la même manière par l'univers fictif qu'ils découvrent ?

Commentaire : travail sur le texte de Marguerite Dumas

Dissertation : le personnage de roman se construit-il exclusivement par son rapport à la réalité ?

Correction du sujet

Corrigé de la question obligatoire. Présentation du corpus, unité chronologique et unité thématique. Problématique : comment les personnages de ces trois romans vivent-il l’accès à la fiction ?



I - Des sentiments opposés face au spectacle de la fiction. Un spectacle désagréable dans le roman de Proust Une pause dans l’intrigue d’Un barrage contre le pacifique Un moment de partage divertissant pour le jeune Jacques du Premier Homme de Camus.



II - Le personnage spectateur et son environnement. La chambre où se déroule la projection est le lieu des terreurs nocturnes. Elle annonce le rejet du spectacle de la fiction. Au contraire la douceur de la salle noire est présentée de manière méliorative dans Un barrage contre le pacifique...



