Le début de l'épreuve de philosophie a été retardé jusqu'à une heure dans certains centres d'examen pour les candidats au bac technologique, le temps d'imprimer les sujets de secours. Le ministère de l'Éducation avait repéré la veille au soir une fuite. "On les a vus en ligne sur un média", a expliqué le ministère. Les sujets dits "de secours", préparés chaque année dans toutes les matières, ont été ressortis. Pour la seule philo, le ministère dispose de quelque 80 sujets dans lesquels piocher. Les lycéens retardés auront, comme les autres, quatre heures au total pour composer.



Pour les candidats aux bacs généraux, les sujets évoquaient, entre autres, la culture ("Peut-on se libérer de sa culture ?" en série scientifique), l'art ("Une oeuvre d'art est-elle nécessairement belle ?", série économique et scientifique) ou encore la connaissance ("Suffit-il d'observer pour connaître ?", série littéraire). Les extraits d’œuvres à commenter étaient tirés du Léviathan de Thomas Hobbes (ES), Dits et Écrits de Michel Foucault (S) et Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes de Jean-Jacques Rousseau (L).