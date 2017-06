Bac 2017 : découvrez les sujets d'anglais LV1 pour les filières ES, S et L

publié le 19/06/2017 à 16:57

Le marathon du baccalauréat continue pour les 718.890 candidats inscrits pour cette session 2017. Ce lundi 19 juin, les lycéens des filières générales avaient trois heures pour pour plancher sur l'épreuve de leur première langue vivante. Celle-ci compte coefficient 3 pour les séries ES et S, coefficient 4 pour les terminales L pour qui cette matière est évaluée en tant que langue vivante obligatoire, et coefficient 8 pour les littéraires l'ayant choisi comme langue vivante approfondie.



La première partie de l'épreuve d'anglais portait sur une compréhension écrite autour de trois documents, notée sur 10 points. Le premier est un article du Daily Mail écrit par Damien Gayle. Il s'intitule Breathtaking beauty of Britain: Landscape photographs taken around the UK reveal the stunning wild countryside. Le second est un extrait du roman Sweet Caress, de William Boyd, paru en 2015. Enfin, le troisième document est une photo d'Elena Munoz, gagnante du British Life Photography Award en 2015, dans la catégorie "Brits on Holiday". La photo a pour titre : Past Present, Stonehenge, Wiltshire, England.

Puis, les candidats se sont penchés sur la deuxième partie de l'épreuve : l'expression écrite, également notée sur 10 points. Plusieurs sujets leur étaient proposés, toujours en référence aux documents précédents. Retrouvez les sujets complets ci-dessous :