publié le 16/06/2017 à 13:02

Ils sont 718.890 candidats à rêver du précieux sésame. Jeudi 15 juin a sonné le début des épreuves avec celle de philosophie. Ce vendredi, les élèves des filières ES et L ont planché pendant quatre heures sur l'épreuve d'histoire-géographie, qui compte coefficient 5 pour les candidats de la section économique et sociale, et 4 pour ceux provenant de la filière littéraire.



L'épreuve se compose de deux sujets : un court et un plus long. Si l'un porte sur un sujet d'histoire, l'autre portera obligatoirement sur de la géographie, et inversement. Par exemple, les élèves du lycée français de Pondichéry, qui ont passé l'examen il y a déjà presque deux mois ont dû plancher plus longtemps sur de l'histoire. Les candidats avaient le choix entre une composition portant "le Proche et Moyen-Orient, un foyer de conflits depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale" ou alors ils pouvaient traiter le sujet suivant : "Médias et opinion publique dans les grandes crises politiques en France depuis l'Affaire Dreyfus". L'épreuve longue est notée sur 12 points.

Quant à l'épreuve courte, qui consiste en une étude critique de deux documents, elle portait donc sur de la géographie. Les lycéens de Pondichéry avaient à disposition deux cartes du monde sur lesquelles ils devaient s'appuyer pour "identifier les inégalités d'accès à Internet dans le monde". Dans un second temps, ils ont dû confronter les deux documents afin "de mettre en évidence l'organisation géoéconomique du monde". Cette partie est notée sur 8 points.



Ce vendredi 16 juin, les lycéens des filières ES et ES ont également dû choisir entre deux compositions d'histoires :



Sujet 1. Socialisme, communisme et syndicalisme en Allemagne des lendemains de la Seconde Guerre mondiale à nos jours

Sujet 2. La Chine et le monde depuis 1949



Quant à la deuxième partie, il s'agissait d'un fond de carte à remplir, accompagné de sa légende sur le thème suivant : pôles et flux de la mondialisation.



Corrigé du sujet 1 d'histoire :



Ici, un plan semi-thématique, semi-chronologique s’impose et semble être le plus adéquat, il s’agit de repérer les étapes qui jalonnent la période 1945-2017, tout en montrant les évolutions pour l’Allemagne de l’Est (RDA) et de l’Ouest (RFA).



Introduction :

Après la 2nde guerre mondiale, l’économie allemande est dévastée, vaincue et sous l’influence de l’Union soviétique et de l’autre de l’Occident, deux modèles se construisent. Déjà depuis la fin du 19ème siècle, des modifications structurelles sont apparues avec une nouvelle masse dominante : les ouvriers. La brutalité des mutations socio-économiques engendre aussi en Allemagne des oppositions... Retrouvez l'intégralité des sujets corrigés sur Studyrama.com.