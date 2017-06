Bac 2017 : le corrigé de l'épreuve de mathématiques pour la filière S

publié le 21/06/2017 à 12:38

Ils sont près de 720.000 candidats à espérer décrocher le précieux diplôme, le sésame obligatoire pour accéder aux études supérieures. Pour cette édition 2017 du baccalauréat, ils seront exactement 718.890, âgés de 13 à 74 ans. Les épreuves écrites ont commencé jeudi 15 juin avec la traditionnelle épreuve de philosophie et s'achèveront le 22 juin.



Les élèves de la filière scientifique ont passé l'épreuve la plus importante, les mathématiques ce mercredi 21 juin. Elle compte en effet coefficient 7 et même 9 pour ceux qui ont choisi d'en faire leur enseignement de spécialité. Ils ont tous planché 4 heures sur un sujet comportant de 3 à 5 exercices indépendants les uns des autres. Pouvant rapporter de 3 à 10 points, ils peuvent se présenter sous la forme d'un exercice classique ou bien d'un questionnaire à choix multiple. Tous les terminales S ont eu les mêmes sujets, seul un exercice, noté sur 5 points, change pour les élèves ayant choisi la spécialité mathématiques.

Extrait du corrigé de l'épreuve :



Partie A :



1) Lorsque x ¿ +8, la fonction présente une forme indéterminée. En effet, lim x¿+8e-x = 0 et lim x¿+8x = +8, on est donc dans le cas « 0 × 8 ». Mais l’indétermination est levée par un simple changement d’écriture : pour tout réel x, on a h(x) = x ex, or on on sait que lim x¿+8 ex x = +8, donc par passage à l’inverse, on a lim x¿+8 x ex = 0 : c’est ce qu’on appelle les « croissances comparées ». 2) On dérive : h' (x) = 1 × e-x + x × (-e-x) = e-x - x e-x = (1 - x) e-x. On peut ensuite écrire que pour tout réel x on a e-x >0 donc le signe de h' (x) est celui de (1-x). On a ainsi le tableau de variations de la fonction h...



