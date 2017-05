Art Rock enflamme Saint-Brieuc

publié le 23/05/2017 à 07:12

Art Rock n'est pas seulement un festival musical, comme nous l'explique sa programmatrice Alice Boinet, mais également un lieu de rendez-vous pour des artistes plastiques ou numériques de tous horizons, des danseurs, des cuisiniers. "C'est vraiment un festival pluriel", explique-t-elle, "on aime mélanger les genres et mélanger les publics".



Onze lieux sont ainsi concernés dans le centre-ville de Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor). "Tous sont très proches les uns des autres", rappelle Alice Boinet, expliquant que "l'on peut se balader entre les sites pendant les trois jours du festival", qui aura lieu les 2,3 et 4 juin prochains. Au rayon musique, on pourra y rencontrer des artistes du calibre de The Kills.

"C'est toujours compliqué de faire venir des groupes comme ceux-là", confirme-t-elle, expliquant qu'il est cependant plus facile d'attirer de grands noms en raison de l'ancienneté du festival, qui fête cette année son 34ème anniversaire. Elle rappelle que ce rendez-vous reste très "familial" est qu'il est né d'un groupe d'amis fans de rock qui a décidé de créer un rendez-vous où la musique pouvait rencontrer d'autres formes d'art.