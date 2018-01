publié le 18/01/2018 à 20:17

En 2018, ils choisissent de changer de vie. Thomas et Perrine d'Hérouville et leurs quatre enfants, dont un bébé âgé de 3 mois, partent vivre à Djougou, quatrième ville du Bénin, pour deux ans. Ils ont tout plaqué pour effectuer une mission humanitaire dans un hôpital de la ville.



"Cette envie de bouger, elle est née il y a quelques années. On a fait un voyage en camping-car, pendant 7 mois en Argentine et au Chili. On a eu envie de repartir, cette fois-ci dans une démarche différente, plus longue, pour travailler avec des gens localement", explique Thomas d'Hérouville.

C'est en rencontrant une famille partie en voyage humanitaire avec l'ONG catholique de solidarité internationale Fidesco en Amérique du Sud que le couple a commencé à imaginer ce projet. "Au travers de ces échanges, ça nous a vraiment donné envie d'aller plus loin dans la compréhension. On a rencontré Fidesco il y a plus d'un an qui a l'habitude d'envoyer des volontaires, comme nous, aux quatre coins du monde".

Celle qui était jusqu'ici directrice adjointe d'une crèche à Paris et celui qui était directeur commercial dans une start-up dans le digital vont donc s'envoler au Bénin avec pour ambition de mettre leur temps et leurs compétences professionnelles au service de l'Église et des plus démunis.