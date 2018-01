publié le 16/01/2018 à 22:05

Maëlle Brun signe la première biographie de l'épouse du chef de l'État : Brigitte Macron, l'affranchie, qui sort mercredi 17 janvier. Le monde entier la connaît désormais, les Français l'adorent et on ne compte plus les unes de presse à son sujet. Pour l'auteure, "c'est d'abord son histoire d'amour qui a intéressé à l'étranger".



Leur rencontre, alors qu'Emmanuel Macron est alors l'élève de celle qui s'appelle encore Brigitte Trogneux, et leur différence d'âge passionne à l'étranger. À cela s'ajoute "sa personnalité", note Maëlle Brun. "Elle est très attirante. Elle est très souriante. À la fois à ses côtés (ceux d'Emmanuel Macron, ndlr) tout en ne voulant jamais le gêner dans sa mission". Si Brigitte Macron n'a pas souhaité répondre aux questions de Maëlle Brun, elle au courant de la publication de cet ouvrage.

Coach, répétitrice, maîtresse de l'agenda, messagère, chasseuse de têtes, spin-docteur. Quel est le véritable rôle de Brigitte Macron auprès de son époux ? "Il est vraiment multiple. Elle joue le même rôle qu'elle a depuis 20 ans à ses côtés. Elle le guide, elle a une influence intellectuelle qui est claire sur lui. Elle l'a connu quand il avait 15 ans donc son influence est indéniable".

Toutefois, il n'est pas question d'ascendance, "c'est un couple très égalitaire", d'après les retours de leurs proches.