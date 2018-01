publié le 11/01/2018 à 20:30

Philippe Corbé, correspondant de RTL aux États-Unis, publie Trumpitudes et turpitudes : un carnage américain au moment où Donald Trump dénonce le livre Fire and Fury, qui le dépeint comme inapte à exercer son mandat. Dans son ouvrage, le journaliste contextualise les tweets et déclarations de Donald Trump.



"Il faut pendre au sérieux ce qu'il dit et écrit et ne pas considérer d'emblée qu'il est fou ou stupide parce qu'au fond on passe à côté de l'essentiel", insiste l'auteur de l'ouvrage sur Donald Trump. Philippe Corbé juge qu'il serait "trop facile de ne pas le prendre au sérieux".

Ce nouveau livre est l'occasion de proposer aux lecteurs de "lire ce qu'il écrit, d'écouter ce qu'il dit et de mettre dans le contexte pour que chaque lecteur en France puisse comprendre de quoi il parle", assure Philippe Corbé. Donald Trump écrit immédiatement ce qu'il pense au moment où il le pense. Tout n'est pas une stratégie chez ce personnage impulsif.

Trump a su parler à une partie du peuple américain

Le journaliste de RTL veut démontrer que la question n'est pas de savoir s'il est fou, mais de démontrer comment il a gagné la présidence grâce à sa personnalité aussi infantile que grossière. "Il n'a pas gagné malgré ses mots mais grâce à ses mots", insiste Philippe Corbé. Les Américains ont élu celui qu'il savait être Donald Trump. "Il a été élu grâce à ses mots car il a su parler à une partie du peuple américain", conclut le correspondant RTL aux États-Unis.

« Je connais les mots, j’ai les meilleurs mots »



Ceux qui ont cru que ses mots allaient le perdre ont perdu, ceux qui pensaient que ce n’était que du bruit n’ont rien entendu, ceux qui ne l’écoutent plus risquent d’être encore surpris.



Son pouvoir, ce sont ces mots. pic.twitter.com/weoJNCtuRT — Philippe Corbé (@PhilippeCorbe) 10 janvier 2018