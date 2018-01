publié le 12/01/2018 à 20:27

Les Franglaises, c'est un spectacle original à succès qui a pour but de traduire mot à mot des grands tubes du répertoire pop-rock anglophone. Le résultat, sans queue ni tête, est interprété et scénarisé avec humour.



Cette idée, "cela remonte à notre adolescence, on est un groupe qui se connaît depuis très longtemps et notre groupe avait cette envie, cette énergie autour de la musique et du théâtre donc on a voulu mêler les deux", explique Marie-Suzanne Lacroix, chanteuse de la troupe. Dans des sketchs de restaurants, "on s'amusait à traduire des chansons anglaises en français et là on s'est rendu compte que cela créait des rires que l'on n'avait pas encore entendu", explique l'artiste. C'est donc là la genèse des "Franglaises".



Tout le monde ne trouve pas les titres originaux puisque la musique est diffusée sans musique pour accompagner. Les paroles sont ainsi chantées et délivrées de manière brute. S'en suit ainsi un jeu de devinettes pour les spectateurs. "Ce qui est super intéressant, c'est que la plupart des personnes découvrent les vrais paroles de ces chansons et c'est très amusant", explique Fabien Derrien, membre de la troupe.

Réviser ses classiques en riant

En rendant ces paroles de titres iconiques un peu niaises en les traduisant en français, cela crée des paroles comiques ou absurdes, mais brise un peu le mythe de ces chansons de légende. "Je pense qu'on leur rend hommage avec de l'humour décalé autour des paroles traduites littéralement", rétorque Maire-Suzanne Lacroix. Une occasion donc de réviser ses classiques en riant.