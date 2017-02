REPLAY - ÉDITO - Sale temps pour les journalistes : ils sont accusés parfois de tous les maux de la société et sont pris pour cible à Bobigny comme sur les estrades de la campagne électorale.

par Pascal Praud , Loïc Farge publié le 13/02/2017 à 10:51

"À chaque fois les reproches sont identiques : la presse ment, déforme amplifie, invente, elle choisit son camp, elle fabrique l'opinion. Ce sont les 'journalopes', comme ils disent", constate Pascal Praud. "Les jeunes de Bobigny attaquent une voiture de RTL. Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, François Fillon visent les médias. Deux violences différentes certes, mais une même cible", poursuit-il.



"Hier (dimanche 12 février 2017) encore, Marion Maréchal-Le Pen, lors du Grand Jury sur RTL, a établi une collusion qui existerait entre journalistes et Emmanuel Macron", rappelle-t-il. "Pauvres analyses ! Dans les banlieues ou à l'Assemblée nationale, les journalistes témoignent, ni juges, ni procureurs, ils rapportent des faits qu'ils mettent en perspective", fait remarquer Pascal Praud.



"La vérité n'est jamais amusante à dire. Je me demande qui sont les plus coupables : ces jeunes qui ne savent pas toujours ce qu'ils font, ou ces hommes et femmes politiques qui devinent les conséquences qu'ils déclenchent quand ils désignent la presse responsable de leurs turpitudes ?", interroge le journaliste. "Le poisson pourrit toujours par le haut", conclut-il.