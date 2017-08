Augmentation des ventes de cigarettes malgré l'entrée des paquets neutres

publié le 16/08/2017 à 10:04

Depuis le 1er janvier 2017, les paquets neutres ont envahi les étales des bureaux de tabac avec l’entrée en vigueur de loi de Santé, portée par Marisol Touraine.



Après un premier trimestre d'application, la mesure n'avait pas eu d'effet sur les ventes, mais le gouvernement assurait que le paquet neutre aurait un impact à plus long terme.



Pourtant, l'inefficacité de ces paquets uniformes quelles que soient leurs marques semble se confirmer avec les chiffres des ventes de cigarettes sur les 7 premiers mois de l'année, que RTL a pu consulter.



Le constat de l'administration des Douanes est sans appel : malgré le paquet neutre, les ventes ont bondi de 9,2% entre janvier et juillet 2017.



En comparaison des mêmes périodes de 2016, lorsque les paquets classiques étaient en circulation, les variations de ventes oscillent entre -6% pour le mois d’avril et +5% pour le mois de juin.



Cette hausse s'élevait même à +15% sur les 6 premiers mois de l'année. Sur l’année 2017, la vente du tabac est tout particulièrement reparti à la hausse à partir du mois de mars jusqu’en juin.



Face à l’absence d’efficacité du paquet neutre, le gouvernement envisage désormais de changer d’approche et de recourir au choc fiscal.



Le paquet de cigarettes pourrait passer de 7 à 10 euros d’ici à 2020, avec le risque d’accélérer le marché parallèle du tabac, notamment dans les pays voisins de la France. Aujourd'hui, plus d’un Français sur trois se déclare toujours fumeur.

Interrogé par RTL, le ministre de l'Action et des Comptes Publics Gérald Darmanin estime que l'effet du paquet neutre ne peut être maximal qu'avec une harmonisation européenne. Selon lui pour le moment, "la France a été un peu seule".



Gérald Darmanin rappelle la mesure d'augmentation du prix du tabac annoncée en juillet dernier par la ministre de la Santé Agnès Buzyn.



Le prix d'un paquet augmentera "de plusieurs centimes évidemment pour atteindre en trois ans les dix euros". Le ministre a cependant assuré que le gouvernement ferait le nécessaire pour que "les buralistes ne soient pas "victimes de cette augmentation du prix du tabac".

Faut-il rendre obligatoire les pourboires en France ?

Faut-il rendre obligatoire les pourboires en France ? RTL MIDI vous invite à répondre à la question du jour.

Faut-il rendre obligatoire les pourboires en France ? Oui

Non

Ne se prononce pas