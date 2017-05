publié le 02/05/2017 à 13:08

Les paquets neutres de cigarettes, lancés le 1er janvier, n'ont pas eu d'effet dissuasif sur les fumeurs. Au contraire, les livraisons de cigarettes aux buralistes français sont en hausse de 1,4% pour le premier trimestre 2017, selon l'administration des douanes citée par Le Parisien. Quatre milliards de cigarettes, un record, ont été vendues dans le pays en mars dernier, ce qui représente une hausse de 4,5% sur un an. De nouvelles images-chocs apparaîtront sur les paquets neutres à partir du 20 mai.



"Changer les paquets, ça ne change pas les habitudes des gens", estime un fumeur qui n'a pas réduit sa consommation. "Moi, c'est en train de me dégoûter", dit un autre fumeur à propos des images figurant sur les paquets neutres. "On pensait que l'impact serait plus important, mais ça n'a pas influencé les ventes", indique un buraliste. Pour dissuader les jeunes, la seule solution serait d'augmenter le prix des cigarettes.

À écouter également dans ce journal

- Plusieurs grands patrons français dénoncent le programme économique du Front national, dans une tribune publiée dans Les Échos. Parmi les signataires figure Martin Bouygues, qui craint notamment l'abandon de l'euro, mesure souhaitée par Marine Le Pen.

- Paul-Marie Coûteaux est l'auteur du discours de François Fillon, plagié par Marine Le Pen. "J'ai toujours milité pour un rapprochement des droites. J'ai soutenu François Fillon, je lui ai envoyé des éléments de discours. Je soutiens Le Pen, je suis heureux qu'ils concordent sur des thèmes importants", a-t-il déclaré sur RTL.



- Le procès en appel des deux auteurs présumés du meurtre de Jérémy Roze, tué pour une cigarette en 2006, s'ouvre dans le Tarn ce mardi. L'enjeu sera de déterminer qui a porté le coup fatal, les deux prévenus s'accusant mutuellement.



- Sous la marque Carambar & Co, de nombreuses friandises repassent sous pavillon français. Les Carambar donc, mais aussi les Malabar, les rochers Suchard et les bonbons Kréma appartenaient jusqu'alors à un groupe américain.



- En Ligue des champions, début des demi-finales ce mardi avec l'affrontement entre le Real Madrid et l'Atletico de Madrid, revanche de la dernière finale. Mercredi, l'AS Monaco est opposée à la Juventus Turin.