Gers : 27 blessés après la collision entre un bus scolaire et une voiture

publié le 25/01/2018 à 15:52

La collision entre un car scolaire et un véhicule léger dans le Gers jeudi 25 janvier a fait au moins 27 blessés selon la préfecture du Gers, jointe par RTL. Les secours ont été appelés à 12h48 pour un accident sur la RN524, sur la commune de Manciet.



45 collégiens et cinq adultes (dont le conducteur) se trouvaient à bord du bus qui rejoignait le collège Jean Rostand d'Eauze après une sortie scolaire au moment de l'accident, et une personne se trouvait dans le véhicule léger.

Les photos publiées par la police municipale d'Eauze sur Twitter montrent le bus couché sur le flanc dans un champ au bord de la route, et une voiture retournée près de la chaussée.

Plus de 100 pompiers ont été mobilisés aux côtés de la gendarmerie et du SAMU. Toutes les victimes sont sorties des véhicules et prises en charge, confirme la préfecture. Le plan Novi (nombreuses victimes) a été activé par la préfète du Gers qui se rend sur place.



Les familles des collégiens ont été accueillies dans le Hall des expositions d'Eauze. L'inspectrice d'académie du Gers se rend également sur place et "ouvre une cellule d'écoute au collège" Jean Rostan, a annoncé l'académie de Toulouse sur Twitter. Des déviations ont été mises en place sur les axes routiers concernés.