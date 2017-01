Attentat déjoué : la cellule terroriste avait été infiltrée par un policier

Il avait réussi à entrer en contact avec des terroristes qui prévoyaient plusieurs attaques sur le sol français, le 1er décembre dernier.

Le siège de la police judiciaire, au 36 quai des Orfèvres, à Paris

par Léa Stassinet publié le 24/01/2017 à 13:22

On en sait plus sur l'attentat déjoué en novembre dernier en France. Dans la nuit du 19 au 20 novembre précisément, une vague d'arrestations à Marseille et Strasbourg avait permis de démanteler une cellule terroriste qui s'apprêtait à commettre plusieurs attentats notamment au siège de la police judiciaire, le 36 Quai des Orfèvres, mais aussi à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). Le Parisien-Aujourd'hui en France nous apprend ce mardi 24 janvier qu'un policier avait réussi à infiltrer le groupe djihadiste.



C'est en se faisant passer pour un "sympathisant de la cause djihadiste" que ce membre de la police antiterroriste entre en contact avec un homme basé en zone irako-syrienne. L'homme en question a été aperçu dans une vidéo de Daech, décapitant deux otages aux côtés d'un terroriste français déjà connu des services de renseignement, Rachid Kassim.



En mars derniers, les premières informations remontent à la DGSI. Daech préparerait une action terroriste de grande ampleur sur le sol français. Un émir de l'organisation terroriste charge le policier infiltré de trouver "quatre fusils d'assaut kalachnikov et seize chargeurs", qui lui demande 12.000 euros en retour, pour l'achat des armes. Le commanditaire, inconnu des services de police cessera ensuite tout contact avec le policier le 15 mars, date à laquelle Salah Abdeslam parvient à s'enfuir de sa planque, perquisitionnée à Forest en Belgique.

13.300 euros retrouvés au cimetière Montparnasse

Ce n'est que trois mois après, en juin, que les terroristes renvoient un message au policier, via l'application Telegram, prisée par les djihadistes du fait de son intraçabilité. À l'intérieur, on lui demande de se rendre rapidement au cimetière Montparnasse à Paris pour récupérer une enveloppe contenant l'argent nécessaire à l'achat des armes. Les policiers de la DGSI y trouveront 13.300 euros en billets de 50 et 100 euros.



Les enquêteurs établissent alors une stratégie pour retrouver la trace des terroristes. Ils cachent les armes et les munitions dans la forêt de Montmorency dans le Val-d'Oise. Le lieu est placé sous surveillance sonore et vidéo, dans l'hypothèse où les terroristes viendraient chercher leur matériel, mais sans succès.



C'est finalement dans le cadre d'une autre enquête que sont arrêtés fin novembre dernier 5 membres de la cellule terroriste. Lors des perquisitions, les enquêteurs avaient trouvé la trace de recherches sur d'autres lieux susceptibles d'être attaqués. Le parc Disneyland, le palais de justice de Paris, la station de métro Charonne ou encore la médiathèque Marguerite-Dumas dans le XXème arrondissement de Paris étaient concernés, selon les informations du Parisien.