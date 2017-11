publié le 23/11/2017 à 11:38

La sécurité et les méthodes de surveillance des autorités à Nice sont mises en question. Plus d'un an après l'attentat qui a fait 86 morts le soir du 14 juillet 2016, les familles se demandent encore comment le terroriste a pu passer 11 fois sur la promenade des Anglais en trois jours - du 11 au 14 juillet - en faisant des allées et venues et sans être jamais inquiété par les 1.836 caméras qui fonctionnent sans interruption, rappelle Le Parisien. Des demi-tours et manœuvres, en plus d'être suspects, non-autorisés, de surcroît.



Le quotidien révèle d'ailleurs qu'après la plainte d'une famille d'une victime (un petit garçon de 4 ans tué dans l'attaque au camion-bélier) deux juges auraient mené une perquisition au centre de supervision de la police municipale, le 26 octobre dernier. Ils sont chargés de l'instruction pour "mise en danger d'autrui par violation d'une obligation de sécurité". Le but : comprendre le fonctionnement des lieux, les moyens technologiques et comment est opérée la vidéosurveillance.

Interrogé sur ces questions jeudi 23 novembre sur France Info, le maire de Nice, Christian Estrosi, a nié toute perquisition mais admet une "visite" des juges. "J'ai appelé mon directeur général des services qui m'indique qu'il n'y a eu aucune perquisition. Il y a eu une visite de juges", a-t-il expliqué interrogé par Jean-Michel Aphatie. Il rappelle qu'il y a "des plaintes de déposées, notamment de la ville de Nice" - une centaine de personnes se sont jointes dans la plainte qui met en cause les mesures de sécurité déployées le soir du 14 juillet - "puisque tout le monde veut savoir". De son côté, Le Parisien maintient son information.