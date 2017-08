publié le 21/08/2017 à 15:20

La Finlande a-t-elle été victime d'un attentat terroriste, vendredi 18 août ? Un homme avait commis une attaque au couteau en pleine rue dans le sud-ouest du pays, faisant 2 morts et 8 blessés. L'attentat a été qualifié de "terroriste" par les autorités, mais le mobile demeure inconnu.



Selon les premiers résultats de l'enquête, le principal suspect a été identifié sous l'identité Abderrahman Mechkah, 18 ans. Selon les signalements reçus par les services de renseignement finlandais (Supo), il "s’intéressait aux idéologies extrémistes". Si son caractère terroriste était confirmé, ce serait une première dans ce pays scandinave.



"D'après le signalement, l'homme semblait s'être radicalisé et s'intéressait aux idéologies extrémistes. Les Supo avaient également été informés", ont-il expliqué dans un communiqué publié ce lundi 21 août. Le tribunal n'a pas indiqué la nationalité du suspect. La police avait auparavant précisé qu'il s'agissait d'un demandeur d'asile marocain, arrivé en Finlande en 2016, qui avait délibérément visé des femmes lors de l'attaque de vendredi.



Deux femmes finlandaises, nées en 1951 et en 1986, ont été tuées dans l'attaque, et huit autres personnes ont été blessées, parmi lesquelles les autorités ont comptabilisé six femmes et deux hommes. Une personne italienne, un Suédois et un Britannique ont été touchés.



Dimanche, la police a pu interroger pour la première fois Abderrahman Mechkah, toujours hospitalisé. La Finlande a observé dimanche une minute de silence à la mémoire des victimes de l'attaque. Une nouvelle minute de silence est prévue lundi 21 août à 17 heures à Helsinki.