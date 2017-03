publié le 06/03/2017 à 06:00

Un skieur de 24 ans s'est tué, dimanche 5 mars, au cours d'un chute accidentelle dans un ravin dans un secteur hors-piste à la Foux d'Allos (Alpes-de-Haute-Provence), comme le rapportent les secours.



"Le corps a été localisé à environ 1.800 mètres d'altitude dans le ravin "des Pounchus", un secteur accidenté et difficile d'accès pour les secours, à proximité du domaine skiable", a précisé une source proche de l'enquête.

À cause des mauvaises conditions météorologiques, l'hélicoptère de la Section Aérienne de la Gendarmerie de Digne-les-Bains n'a pas pu décoller et les militaires du Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne de Jausiers et une douzaine de sapeurs-pompiers, dont le Groupe Montagne Sapeurs-Pompiers, ont formé une caravane terrestre.



La victime était domiciliée à Limoges (Haute-Vienne) et était accompagnée d'un deuxième skieur du même âge. Ce dernier a été pris en charge "dans un état de choc et évacué vers le cabinet médical de la station de ski", a indiqué une source proche de l'enquête.



Une enquête judiciaire a été ouverte par le parquet de Digne-les-Bains et a été confiée conjointement au Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne de Jausiers et au poste provisoire de la gendarmerie de la Foux d'Allos.