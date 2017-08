publié le 31/08/2017 à 09:58

Baisse des APL, coût de la vie en hausse... La rentrée s'annonce délicate pour des milliers d'étudiants. Alors que le gouvernement d'Édouard Philippe avait annoncé en juillet une baisse de 5 euros par mois de l'allocation personnalisée au logement (APL), l'Unef publiait en août son rapport annuel sur le coût de la vie étudiante, dans lequel il pointait du doigt une augmentation de 2,09% par rapport à l'année précédente.



Comme le note Les Décodeurs, "le coût de la vie étudiante connaît une dynamique constante depuis près de dix ans, les hausses les plus importantes ayant été constatées entre 2009 et 2012". Une situation qui plonge chaque année un peu plus les étudiants dans la précarité.

Un constat étayé, en 2015, par un rapport de l'Igas (Inspection générale des affaires sociales) sur le plan de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, lancé en sous le quinquennat de François Hollande. Cette mission révèle que 19,1% des étudiants vivent en dessous du seuil de pauvreté, c'est à dire moins de 987 euros par mois. À titre de comparaison 13,9% des Français, vivent sous ce seuil.



Et alors que le gouvernement a acté la baisse des aides au logement dès octobre prochain, il apparaît que ce sont les étudiants qui en bénéficient le plus. En 2012, 695.652 d'entre eux profitaient de ces aides au logement, soit 11,3% du total des bénéficiaires. "Quant aux bourses sur critères sociaux, 681.078 étudiants (sur 2,5 millions recensés par l’Insee) y prétendaient en 2015", souligne Les Décodeurs. Concrètement, 36,3.% des étudiants bénéficiaient d'aides quelles qu'elles soient, en 2012.