INVITÉE RTL - Le salon Admission Post-Bac se tient actuellement à la Grande Halle de la Villette à destination des futurs bacheliers de France. Sa directrice fait le point sur l'événement.

C'est un choix important que se préparent à effectuer les centaines de milliers de lycéens en Terminale. À la fin du mois de janvier, ces derniers seront amener à saisir leurs premiers vœux concernant un éventuel DUT, licence ou BTS dans les études secondaires. Et pour leur permettre de choisir au mieux, le salon Admission Post-Bac se tient justement ces vendredi 6 et samedi 7 janvier à la Grande Halle de la Villette à Paris.



Lors de cet événement, où l'on va pour "rassembler ses idées, rencontrer des experts, notamment avec une forte mobilisation des trois rectorats sur le décryptage de la procédure", selon Karine Jacov, la directrice du salon, seront présents plus de 120 écoles, des universités et tous leurs IUT. Dans le détail, pour accompagner et conseiller les élèves de 1re et de Terminale, à qui est destiné l’événement, "60 conseillers d'orientation psychologues" recevront "plus de 1.500 personnes sur les deux jours".



Et si elle admet que "la procédure est sans appel [et] demande le respect du calendrier", Karine Jacov tient aussi à préciser qu'il faut "dédramatiser absolument" la démarche. "On ne joue pas sa vie dans Admission Post-Bac", ajoute-t-elle, puisque "l'enseignement supérieur a évolué. Il y a beaucoup de passerelles, beaucoup de possibilités de réorientation."



Vendredi 6 et samedi 7 janvier de 9 heures à 18 heures. Grande halle de la Villette, 211, avenue Jean-Jaurès, Paris XIXe. Plus d'informations sur www.admission-postbacidf.fr.