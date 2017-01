Admission Post Bac : comment ça marche ?

Les futurs bacheliers pourront s'inscrire sur la plateforme numérique dès le 20 janvier, pour choisir leur future formation.

Crédit : FREDERICK FLORIN / AFP Des lycéens planchent sur une épreuve du baccalauréat

par Léa Stassinet publié le 19/01/2017 à 17:19

Le compte à rebours commence ce vendredi 20 janvier pour tous les futurs bacheliers de France. Ils auront jusqu'au 20 mars pour s'inscrire sur le site Admission Post-Bac (couramment appelé APB), et formuler leurs voeux de formation pour l'année prochaine.



La plateforme a été mise en place dans quelques académies en 2008, et étendu à toute la France en 2009. À l'origine le site a été créé pour simplifier les démarches en regroupant sur un seul site l'ensemble des formations supérieures. Chaque élève peut, sur APB, chercher des informations sur les formations qui l'intéressent, se renseigner sur les établissements, émettre ses voeux de poursuite d'études et enfin suivre son dossier.

Le calendrier 2017

4 étapes sont nécessaires pour assurer son inscription en formation supérieure via ce dispositif : d'abord l'inscription en ligne. Elle est ouverte du 20 janvier au 20 mars et permet aux futurs étudiants de saisir leurs voeux de formation par ordre de préférence. 24 candidatures peuvent être enregistrées au maximum, dont 12 par grande famille de formation (DUT, BTS ou licence par exemple).



Du 20 janvier au 31 mai prochain, le moment sera venu de classer les voeux par ordre de préférence. Chaque futur bachelier devra hiérarchiser les établissements et les filières qu'il a choisi durant cette période. Après le 31 mai, il sera impossible de modifier l'ordre et la liste sera définitive.



Entre janvier et mai, il ne faudra pas oublier la date du 2 avril. À partir de ce jour-là, il sera impossible pour le candidat de modifier son dossier. C'est également la date limite pour confirmer les candidatures (mais pas leur ordre de préférence), et envoyer son dossier d'inscription aux formations qui en demandent.



Enfin il y aura trois phases successives de résultats des admissions. La première est prévue du 8 au 13 juin, la seconde du 26 juin au 1er juillet, et la dernière du 14 au 19 juillet. À chaque phase, l'élève recevra une proposition, la meilleure possible en fonction de sa liste de voeux. Il aura alors le choix entre trois propositions de réponses : "oui", il accepte définitivement la proposition qui lui est faite ; "oui mais", il accepte la proposition mais il maintiens sa candidature aux formations mieux placées dans sa liste de vœux; "non mais", il renonce à la proposition mais il maintient sa candidature aux formations mieux placées et enfin démissionner, le candidat décide alors de renoncer à toutes les formations de sa liste de vœux.

Pour ceux qui n'auraient pas eu de proposition satisfaisante, il existe une procédure complémentaire. En juin et juillet, les établissements proposent les places libérées par les candidats démissionnaires.



Le futur étudiant s'inscrit ensuite dans l'établissement choisi selon les modalités et le calendrier de celui-ci, la mission d'APB s'arrêtant là. Un petit conseil à tous ceux concernés par la procédure, n'attendez pas les derniers jours des différentes phases. Il peut y avoir des risques de saturation du site.



Enfin, si le processus d'APB s'adresse en priorité aux futurs bacheliers, les titulaires du bac ou d'un diplôme équivalent souhaitant intégrer une première année d'études supérieures peuvent aussi passer par ce dispositif.