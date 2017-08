AP-HP : Martin Hirsch lance un "Manifeste des valeurs"

publié le 11/08/2017 à 14:41

À partir de ce vendredi 11 août, les patients qui se rendent dans les établissements de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris pourront consulter un Manifeste des valeurs, qui sera affiché à l'entrée. "L'AP-HP c'est d'abord 100.000 personnes qui y travaillent et la première chose qu'elles ont en commun, c'est les valeurs", explique Martin Hirsch, le directeur général de l'AP-HP.



"On s'est aperçu que ces valeurs on ne les avait jamais vraiment définies. Chacun pouvait en avoir sa conception, et on avait besoin de travailler ensemble pour voir ce qui était le plus essentiel, le plus important, finalement ce qui donne un sens au travail et ce qui permet de donner des garanties aux patients", détaille-t-il. "Là, on les a mis noir sur blanc. C'est un peu comme si on définissait notre Constitution", image-t-il.

Si ces valeurs sont également celles du service public, le manifeste va plus loin selon Martin Hirsch. "Par exemple le fait d'affirmer que ça fait partie de nos devoirs de reconnaître quand on fait une erreur pour pouvoir progresser et ne plus en commettre", précise-t-il.