Amazon devrait ouvrir une nouvelle plateforme près de Paris

publié le 05/05/2017 à 08:57

Le e-commerce ne connaît pas la crise. L’entreprise américaine Amazon s'apprêterait à ouvrir son premier entrepôt en Île-de-France sous peu, selon Le Figaro. Après près de deux ans de négociations entre les collectivités locales et Amazon, les deux partis seraient sur le point de passer un accord pour que l’entreprise s’installe sur le site de l’ancienne base aérienne de Brétigny-sur-Orge, dans l’Essonne.



Grâce à sa superficie et sa proximité avec des axes de circulation - l'A6 et la Francilienne -, ce site de 30 hectares permettrait enfin à Amazon de s'implanter en Île-de-France. Ce nouvel entrepôt deviendrait la 6e plateforme logistique de l’entreprise en France. Un indice qui semble confirmer un dénouement très proche dans les négociations, il y a quelques jours, un permis de construire a été déposé pour le projet, révèle Le Figaro.

Un dernier obstacle s’oppose encore à la construction de ce nouvel entrepôt : la dépollution du terrain. Ouverte en 1938, la base aérienne a subi des bombardements pendant la Seconde Guerre mondiale. Des explosifs pourraient encore se trouver enfouis dans le sol. Sur le site de Brétigny-sur-Orge, l’entreprise de Jeff Bezos devrait générer à terme près de 2.000 emplois. Amazon France aurait réalisé un chiffre d'affaires de 3,1 milliards d'euros en 2016, selon les dernières estimations.