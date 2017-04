Amazon va rembourser 70 millions de dollars à des consommateurs américains

publié le 05/04/2017 à 23:57

Amazon a finalement renoncé à faire appel de la décision de la commission fédérale et accepte d'être considéré comme responsable des achats réalisés à l'insu de leur parents par des enfants américains sur des applications installées notamment sur des tablettes numériques et représentant parfois des sommes importantes. La société devra donc effectuer des remboursements pour un montant total de près de 70 millions de dollars.



Il faut obtenir l'accord du consommateur pour pouvoir lui facturer un achat, souligne la commission fédérale du commerce. Ce n'est pas la première fois que des acteurs du secteur du commerce en ligne sont sanctionnés, cela a notamment déjà été le cas d'Apple et de Google, pour des achats réalisés sur des jeux en ligne. En France, le consommateur est mieux protégé, puisqu'il faut entrer un mot de passe pour pouvoir réaliser un achat.