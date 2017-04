publié le 27/04/2017 à 12:49

Après la maison connectée, le look connecté ! Amazon lance une caméra-dessing un tantinet inquiétante pour vous aider à vous habiller. Baptisé Echo Look, c'est un appareil qui filme ou prend des photos de vos tenues et se commande avec la voix. Une sorte de miroir connecté sous tous les angles. Grâce à une application sur smartphone, l'appareil peut même valider ou non vos styles, avec une dose d'apprentissage automatique et de conseils d'experts de la mode.



Pour Amazon, il s'agit de développer une nouvelle fonctionnalité de son assistant personnel Alexa, doté de l'intelligence artificielle. Et de s'adresser à un public plus féminin, adepte des tenues postées sur Instagram. Les réseaux sociaux font d'ailleurs partie de la stratégie marketing du géant américain. Car avec ce nouvel outil, que certains pourraient considérer comme très intrusif, les tenues sélectionnées sont aussi publiables en ligne. Et un "lookbook" pourra être constitué sur le smartphone, histoire de vérifier l'originalité du port d'une tenue.

Il faudra tout de même débourser la coquette somme de 199,99 dollars (183,50 euros) pour posséder Echo Look, qui n'est disponible que sur invitation. Une technique de vente censée susciter le désir d'achat chez le consommateur.