Sur Doctolib, un rendez-vous avec les spécialistes de l'AP-HP en deux clics

publié le 16/05/2017 à 08:36

Finies les recherches sans fin pour trouver le bon spécialiste, les délais interminables, les heures au téléphone pour décrocher un rendez-vous. À partir d'aujourd'hui, grâce à Doctolib, prendre rendez-vous avec un médecin de l'AP-HP va pouvoir se faire en quelques clics. Après un premier test à Georges Pompidou, 1.000 médecins (parmi lesquels de nombreux spécialistes de renommée internationale) de 7 hôpitaux parisiens (Antoine Béclère, Bicètre, Paul Brousse, Saint Antoine, Trousseau, Tenon et Rotschild) sont désormais accessibles en ligne.



Les médecins de l'AP-HP assurent 4 millions de consultations par an. Avec cette activité intense, les disponibilités sont rares, la prise de rendez-vous compliquée et les délais d'attente souvent très longs. D'ici la fin 2017, les 9.000 médecins de l'AP-HP (39 établissements au total) proposeront ce service.

L'utilisation de Doctolib est "très simple", assure Stanislas Niox-Château, fondateur et président de Doctolib, site qui accueille 8,5 millions d'utilisateurs. Après s'être connecté au site internet ou à l'appli, "vous pouvez trouver un professionnel de santé près de chez vous, prendre un rendez-vous en deux clics et après gérer votre historique de rendez-vous", détaille-t-il.



L'objectif de Doctolib est clair : "fluidifier votre accès au soin", explique Stanislas Niox-Château. Aux 21.000 médecins généralistes déjà présents sur le site surajouteront donc en 2018 tous les établissements de l'AP-HP. Le procédé pour prendre un rendez-vous avec un spécialiste de ces établissements sera exactement le même que pour un médecin généraliste.