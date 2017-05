Rythmes scolaires : "À chaque alternance politique, on remet en cause"

Parmi les premières mesures annoncées pour l'été par le nouveau président, Emmanuel Macron, celle des rythmes scolaires : un décret devrait permettre aux communes qui le souhaitent d'aménager ou de quitter la réforme de Vincent Peillon, mise en place en 2013. Objectif : laisser le choix aux communes de revenir à la semaine de quatre jours, instituée sous Nicolas Sarkozy, ou choisir de laisser la demi-journée supplémentaire, pour l'imposer soit le mercredi, soit le samedi matin.



Voilà qui inquiète la Fédération des conseils de parents d’élèves (FCPE), qui a prévu d’adresser une lettre ouverte au Président Macron dès lundi 15 mai. Liliana Moyano, présidente de la FCPE, fait part de son inquiétude au micro de RTL : "Il n’est pas possible de remettre en débat les cinq matinées d’enseignement par semaine qui répondent aux besoins d’apprentissage des élèves", estime-t-elle. Elle dénonce un "effet yo-yo en politique qui est ravageur" : "Cette réforme-là a été mise en place il y a très peu de temps (…) remettre cela en débat et au milieu de l’été, c’est un très mauvais signal."

Liliana Moyano dénonce par ailleurs une "approche financière" : "On parle aux élus. L’intérêt des enfants, la question des rythmes des enfants, des conditions d’apprentissage des enfants, elle passe à côté." C’est pourquoi la FCPE demande audience à la présidence : "Il faut sortir de cette dynamique mortifère qui est qu’à chaque changement de gouvernement, à chaque alternance politique, on défait et on remet en cause. Ce n’est pas possible."