Harvey Weinstein a fait appel à une pointure pour sa défense. Benjamin Brafman, avocat star de 69 ans, aura la lourde tâche de représenter le magna du cinéma devant la justice. Le producteur déchu fait l'objet d'une enquête à New York. Plusieurs médias ont rapporté mardi 7 novembre que le procureur de Manhattan s'apprêtait à présenter à un grand jury les éléments à charge concernant Harvey Weinstein, en vue d'une possible inculpation.



Depuis les premières révélations, début octobre, Harvey Weinstein a été accusé de harcèlement, d'agression sexuelle ou de viol par plus de cent femmes.

Michael Jackson, les rappeurs Sean "Diddy" Combs et Jay-Z ou encore Dominique Strauss-Kahn lors de la fameuse affaire du Sofitel... Benjamin Brafman a déjà défendu nombres de célébrités dans des affaires toutes plus polémique les unes que les autres. Doté d'une réputation inégalée aux États-Unis, cet avocat new-yorkais a pourtant un parcours plutôt original.

De la scène comique aux tribunaux

Benjamin Brafman est né en 1948 à New York, il est le fils de survivants de l'Holocauste immigrés aux États-Unis. Il a grandi dans un quartier pauvre de New York et dès sa jeunesse il exerce sa gouaille sur scène. Passionné de comédie, il donne des spectacles de stand-up dans les années 70.



Ce n'est qu'en 1978 qu'il décide de se diriger vers le droit. Il suit des cours du soir qui lui permettent d'intégrer l'université de l'Ohio. Dans la foulée il obtient son diplôme.



Paradoxalement, il commence sa carrière de juriste du côté de l'accusation au moment où il entre au cabinet du procureur à New York. Son destin change lorsqu'il décide de monter son propre cabinet d'avocats. Dans un premier temps il se spécialise dans la défense de membres de la pègre de sa ville dont notamment Salvatore "Sammy the Bull" Gravano.



Sa rencontre avec Johnnie Cochran, célèbre avocat d'O.J Simpson, est déterminante. Elle lui permet d'entrer dans le monde du show-business et de rencontrer ses premiers "gros clients".



L'avocat des stars

Pour le public français, Benjamin Brafman est surtout relié à la défense de Dominique Strauss-Kahn dans l'affaire sensible du Sofitel. Il a réussi à la suite d'un accord entre parties à faire abandonner les charges de l'accusation.



L'artiste Sean "Diddy" Combs avait notamment fait appel à Benjamin Brafman dans une affaire de possession illégale d'arme dans une boite de nuit de Manhattan. Grâce à l'avocat, il est acquitté. Il plaide aussi pour un autre rappeur, Jay-Z, dans une affaire d'agression. Il n'est condamné qu'à trois ans de mise à l'épreuve, après avoir plaidé coupable.



Benjamin Brafman a aussi participé à la défense de Michael Jackson avant d'être congédié juste avant le procès de la pop star qui avait abouti à un acquittement.