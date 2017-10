publié le 24/10/2017 à 08:50

Jean Lassalle, député des Pyrénées-Atlantiques, se défend de plusieurs accusations d'agression sexuelle sur RTL. Julia Castanier, la directrice de la communication du Parti communiste, l’accuse notamment de lui avoir "mis une main aux fesses".



"Je n'ai aucune mémoire, ni du moment, ni du lieu concernant Julia Castanier." affirme l'ancien candidat à la présidence de la République. "Depuis quelques nuits, je me réveille la bouche pleine de bile. Je me voyais la main sur ma mère, ma fille... Ces gestes ce n'est pas moi. Je l'ai trop vu faire".



Jean Lassalle concède avoir une attitude "tactile" et avoir certainement été maladroit. Il a tenu à s'excuser : "J'ai une tendance tactile et j'ai senti de la frustration chez les hommes et les femmes, je m'excuse. Je veux présenter des excuses à celles et ceux que j'ai pu offensé." Le député des Pyrénées-Atlantiques considère que c'est normal que la parole des femmes se libère mais affirme être un des rares à ne pas être sujet à une plainte.