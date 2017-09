Agression d'un cadre PS : M’jid El Guerrab convoqué ce mardi devant le parti REM

et AFP

publié le 05/09/2017 à 01:22

Conformément à ce qu'avait annoncé le parti d'Emmanuel Macron la semaine passée, le député de la République en marche (REM) M'jid El Guerrab sera entendu mardi après-midi par le conseil d'administration de La République en Marche après la violente altercation qu'il a eu avec un cadre du PS, Boris Faure. Le député de la majorité présidentielle avait déjà été mis en examen pour "violences volontaires avec arme".



Accusé d'avoir violemment agressé mercredi à coup de casque Boris Faure, le député de la 9e circonscription des Français de l'étranger risque une exclusion de la REM, qu'il avait rejointe fin 2016. M'jid El Guerrab avait indiqué vendredi 1er septembre qu'il se mettait en "congé" du parti et du groupe REM à l'Assemblée nationale. Le lendemain, après 24 heures de garde à vue, l'élu de 34 ans a été mis en examen par un juge d'instruction pour "violences volontaires avec arme" ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à 8 jours.



Le député de la 9e circonscription des Français de l'étranger (Maghreb, Afrique de l'Ouest) avait nié être à l'origine de l'altercation et accusé son rival de l'avoir agressé et insulté. Les avocats de Boris Faure ont indiqué qu'ils allaient porter plainte pour faire cesser une "campagne de calomnie" menée, selon eux, par le député REM.