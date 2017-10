Crédit : Flickr CC BY 2.0 / yellow - Georgie Pauwels

publié le 24/10/2017 à 17:30

C'est une situation à laquelle de nombreuses femmes ont été confrontées dans le métro, le tramway ou le bus. Profitant de la promiscuité dans les transports, souvent aux heures de pointe, des hommes se frottent à elles et les agressent sexuellement. Victime à plusieurs reprises de ce type d'agression, Alice Millou, a lancé une pétition adressée à la RATP sur le site change.org : "Pour des affichages anti "frotteurs" dans le métro". Lancée en septembre, la pétition a déjà été signée par plus de 31.000 personnes.



Alice Millou regrette qu'aucune campagne d'affichage et de communication à destination de ces hommes ne soit mise en place par la RATP. "Rien n’est fait. Il y a bien une brigade spécialisée (créé il y a deux ans au sein de la police, ndlr), mais il n’y a pas de communication dessus. Moi je ne l’ai jamais vue. Tous les jours quand vous prenez le métro, qu’est-ce qui empêche un homme de se frotter contre vous ? Rien", explique-t-elle à France 3 Paris Île-de-France. Alice Millou regrette qu'aucune affiche n'explique concrètement ce que risquent ces "frotteurs", à l'image de ce qui existe pour empêcher la fraude.

Et pourtant, un frotteur risque, comme dans tout cas d'agression sexuelle, jusqu'à cinq ans de prison et 75.000 euros d'amende. Toutefois, pour que ces hommes soient interpellés et potentiellement condamnés, il faut que les victimes portent plainte.