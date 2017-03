publié le 21/03/2017 à 13:26

Des zones d'ombre persistent dans les déclarations de Théo, le jeune homme de 21 ans gravement blessé lors d'une interpellation musclée à Aulnay-sous-Bois le 2 février dernier. Sa dernière audition devant la juge d'instruction, qui a eu lieu le 3 mars, pose question quant à l'intentionnalité du geste des policiers de lui baisser le pantalon et d'écarter son caleçon pour lui enfoncer la matraque dans les fesses.



D'après le journal Le Parisien, qui a eu accès au procès-verbal de cette dernière audition, Théo paraît moins précis pour détailler l'épisode du pantalon baissé et du caleçon écarté, que remet en doute la juge d'instruction en s'appuyant sur les images de vidéosurveillance. Le jeune homme lui aurait répondu ne pas se souvenir d'avoir raconté ce fait important. Un mois plus tôt, dans ses premières déclarations datées du jour de l'interpellation, Théo expliquait pourtant qu'un fonctionnaire lui aurait "enfoncé le bâton dans les fesses après avoir écarté le caleçon sur le côté", un autre lui "tenait les jambes" et un troisième le maintenait "légèrement incliné debout".

Mon pantalon n'était pas bien attaché, il tombait Théo, lors de sa dernière audition





Sur les images de vidéosurveillance, Théo porte un jogging large. La juge d'instruction note qu'il le remonte en approchant du lieu des faits. "Si tu ne serres pas ton pantalon avec le cordon, logiquement il se descend tout seul. Et puis je prends mes pantalons en XL, ce n'est pas ma vraie taille, explique la victime. Quand l'un des policiers m'a attrapé, mon pantalon a glissé. Ils tiraient vers le bas quand même, mais je ne pense pas que c'était volontaire. Ils essayaient de me maîtriser. Et comme mon pantalon n'était pas bien attaché, il tombait."

Des contradictions semblent donc bien apparaître dans les versions données par Théo. Les quatre policiers impliqués dans l'arrestation musclée ont été mis en examen, dont un pour viol. Selon le rapport de l'Inspection générale de la police nationale (IGPN), "la finalité et les conséquences de ce geste (la matraque dans les fesses, ndlr) n'étaient pas intentionnelles car il visait la cuisse pour faire plier la jambe de l'intéressé".