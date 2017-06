publié le 16/06/2017 à 08:24

L'affaire Grégory a connu un nouveau rebondissement cette semaine. L'enquête est relancée par l'analyse graphologique des lettres de menaces et autres courriers anonyme reçu notamment par les parents du petit garçon de 4 ans, dont le corps avait été retrouvé, pieds et poings liés, dans la Vologne le 16 octobre 1984. Deux membres de la famille Villemin, Marcel et Jacqueline Jacob, ont été déférés vendredi 16 juin au parquet général de Dijon en vue de leur présentation à un juge d'instruction.



Comment les parents de Grégory vivent-ils ces nouveaux rebondissements ? "D'abord ils ont été satisfaits, dans la mesure où ce sont eux qui avaient sollicité la réouverture de l'information. Voir que le temps qui s'est écoulé depuis 2008 a servi à engranger un certain nombre d'éléments, expertises, auditions et autres choses que nous ne connaissons pas encore, est réconfortant pour eux", explique Me Marie-Christine Chastant-Morand, l'avocate de Christine et Jean-Marie Villemin. "Les parents de Grégory ont besoin de savoir mais c'est douloureux", poursuit-elle.