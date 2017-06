Le journal de 18h : l'affaire Gregory est bien relancée

et La rédaction numérique de RTL

publié le 15/06/2017 à 19:10

La Justice s'intéresse bien à de nouveaux suspects dans l'affaire Gregory. Pour l'instant, trois membres de la famille Villemin sont toujours en garde à vue depuis le 14 juin. Jean-Marie Villemin, le père du jeune garçon retrouvé mort en octobre 1984, a été reçu mercredi 14 juin par le juge d'instruction chargé de l'enquête, d'après des sources proches du dossier. "Le juge d'instruction a reçu à Dijon monsieur Villemin mercredi après-midi pour aborder avec lui le dossier", ont expliqué ces sources.



Depuis mercredi matin, Marcel Jacob, oncle maternel de Jean-Marie Villemin, sa femme Jacqueline ainsi qu'une belle-sœur du père, Ginette Villemin, ont été arrêtés par les gendarmes de la section de recherches de Dijon, avant d'être transférés dans la capitale bourguignonne pour y être interrogés. Marcel Jacob avait notamment été soupçonné d'être le corbeau, de même que son épouse, désignée par des expertises graphologiques. Ces interpellations relancent l'une des affaires les plus énigmatiques de l'histoire criminelle depuis la découverte du cadavre de Grégory Villemin, quatre ans, au soir du 16 octobre 1984, pieds et poings liés dans les eaux froides de la Vologne.

À écouter également dans ce journal

- Les actionnaires ont validé l'augmentation de la rémunération du patron de Renault, Carlos Ghosn, à 54%. Le PDG du groupe automobile est accusé d'avoir mis en place un montage financier sophistiqué pour contourner la loi française et se faire attribuer de très généreux bonus.

- Nathalie Kosciusko-Morizet a été hospitalisée après avoir été agressée par un passant à trois jours du second tour des législatives. La candidate des Républicains dans la 2e circonscription de Paris était en train de tracter sur un marché lorsque cette agression c'est produit.



- Plus de 6 français sur 10 espèrent que les résultats du premier tour seront rectifiés au second pour que le mouvement présidentiel ne soit pas totalement hégémonique, selon un sondage ELABE pour BFM-TV.



- Les candidats au Bac ont planché sur leurs premières épreuves écrites aujourd'hui, avec l'épreuve de Français pour les élèves de 1ère, philo pour les Terminales.