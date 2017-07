publié le 03/07/2017 à 11:00

À 33 ans, Adrian Colin souffle et sculpte la matière en fusion, lui donnant une forme en accord avec l'émotion qu'il souhaite faire passer. "C'est une technique qui va nous permettre de travailler la finesse et le détail sur les pièces, par rapport à des verriers qui vont travailler au four et sur des gros volumes de pièces", explique-t-il. Avec ses flammes, il réalise ainsi des pièces uniques alliant sensibilité et délicatesse du décor. "L'outil principal est un chalumeau avec une tête rotative : il y a plusieurs embouts de flammes, selon les étapes qu'on va vouloir réaliser", précise-t-il.



Adrian est toujours très méthodique et créatif. "Il faut savoir où on va quand on commence la pièce (...) Le verre est un matériau exigeant : si on est trop long sur certaines étapes de réalisation, cela va faire casser la pièce", poursuit notre artisan. "Je dis toujours que la matière ne doit pas être un adversaire, mais un partenaire de travail", argue-t-il.

Une pièce de verre produite par Adrian Colin Crédit : DR

Il travaille en collaboration pour des accessoires de luxe : éléments d'ombrelles, pommeaux de cannes, éléments d'éventails, boutons pour la haute couture très délicats. Son savoir-faire lui permet de travailler avec de grandes maisons. Son talent est partout reconnu.

Adrian Colin a développé sa passion du verre, très jeune, à 14 ans. Du lycée Dorian à Paris, au titre de Maître Artisan, il entre aussi dans le cercle très fermé des Meilleurs Ouvrier de France, en étant seulement le dix-septième lauréat depuis la création du concours en 1924, dans la catégorie "verrerie d'art au chalumeau".

Adrian Colin dans ses oeuvres Crédit : DR