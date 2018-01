publié le 24/01/2018 à 20:35

Trois ans et demi de cauchemar. Soupçonnés de battre leur fille Louna, Sabrina et Yoan Bombarde ont été privés de leur petite fille entre 2012 et 2016. En réalité, la fillette souffrait d'une maladie génétique rare, expliquant les nombreuses traces sur son corps. Aujourd'hui, Sabrina et Yoan Bombarde peuvent à nouveau profiter de leur enfant, qu'il ont retrouvé il y a deux ans. "C'est une petite fille qui a une force qui ferait pâlir certains", se félicite son père, qui explique néanmoins que la maladie est toujours bien présente dans l'organisme de Louna et que la fillette est sujette à des crises régulières.



Tout commence à la naissance de Louna. Quelques semaines après l'accouchement, le bébé se trouve entre la vie et la mort. Au vu des traces sur le corps du nouveau-né, les médecins pensent aussitôt à un cas de maltraitance, malgré les explications de la mère de Louna. Sabrina leur explique souffrir d'angio-œdème héréditaire et reconnaître certains de ses symptômes chez sa fille.

Peu de temps après, Yoan Bombarde est interpellé à son domicile, direction le commissariat de Nancy. "On a presque réussi à me faire douter de savoir si j'étais un bon père parce que j'avais fait l'avion avec ma fille", confie Yoan au micro de RTL. Après 48 heures d'une garde à vue éprouvante, il ressort libre, mais poursuivi pour violences.

Louna est quant à elle placée en famille d'accueil. "C'est la descente aux enfers. On ne la reverra pas pendant un mois, avant de pouvoir la voir lors de visites médiatisées, c'est-à-dire dans un environnement neutre avec une personne qui vous surveille", se souvient Sabrina. Un calvaire qui va durer un an et huit mois.

Une période pendant laquelle Louna se détache de ses parents. "C'est normal (...) On avait plus le rôle de nounous que de parents quand elle venait nous voir", explique Sabrina. Et de poursuivre : "On nous a volé sa petite enfance". Paradoxalement, les deux parents peuvent s'occuper en toute liberté de Léo, le petit frère de Louna, et de sa demie-sœur, que Yoan a eu d'une première union. "On nous traite de bourreaux d'enfants et on nous en laisse deux à charge", s'offusque Yoan.



Aujourd'hui, le couple ne parvient pas à expliquer la méprise de l'hôpital, puis de l'administration. Heureusement, Yoan et Sabrina sont relaxés le 22 juin 2015, grâce à une simple prise de sang. "Faut savoir qu'on les a un peu trompés (l'administration, ndlr), puisqu'il n'était pas prévu qu'on aille au CHU de Nancy pour faire cette prise de sang", relate Yoan. Mais ils devront encore se battre quelques mois pour récupérer leur fille.