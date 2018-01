"Maison de l'horreur" : les époux Turpin plaident non-coupables

publié le 19/01/2018 à 03:33

Les parents californiens David et Louise Turpin ont plaidé non coupables jeudi 18 janvier de tous les chefs d'accusation dont torture et séquestration, le procureur précisant que leurs treize enfants ne pouvaient se doucher au maximum qu'une fois par an et n'avaient jamais vu de dentiste.



"Ce qui a commencé comme de la négligence s'est achevé par ces maltraitances brutales", a déclaré Mike Hestrin, procureur du comté de Riverside, en annonçant en fin de matinée en Californie les chefs d'inculpation visant le couple arrêté dans la soirée de lundi 15 janvier. Présentés quelques heures plus tard devant un juge, ils ont plaidé non coupables. Leur prochaine comparution est prévue le 23 février.

Les enfants, âgés de 2 à 29 ans, ont été retrouvés pour certains enchaînés à un lit, dans des conditions d'extrême saleté et de malnutrition sévère. C'est l'une des filles, âgée de 17 ans, qui a donné l'alerte après avoir échappé à la surveillance des parents geôliers.

D'autres inculpations à venir ?

Dans le détail, David et Louise Turpin, âgés respectivement de 57 et 49 ans, sont visés par douze chefs d'accusation de torture, l'enfant de deux ans n'aurait pas été torturé et était bien nourri, douze de séquestration, sept de maltraitance d'un adulte à charge et six de maltraitance ou négligence d'enfant.



David Turpin est également poursuivi pour acte obscène sur un enfant de moins de 14 ans avec usage de la force, la menace ou la contrainte. Le procureur a précisé qu'il s'agissait de la façon dont le père avait ligoté l'une de ses filles.



"Ce sont de graves maltraitances émotionnelles et physiques, (...) un comportement pervers", a estimé le procureur. "C'est une enquête en cours", a-t-il poursuivi, précisant que d'autres inculpations pourraient être ajoutées.