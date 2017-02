Fermeture des agences bancaires : "Les gens n'ont plus le même besoin"

publié le 22/02/2017 à 07:43

Le groupe BPCE, qui chapeaute les réseaux Banque Populaire et Caisse d'Épargne, a dévoilé le 21 février un plan d'un milliard d'euros d'économies dans son activité banque de détail, qui se traduira par la fermeture de plus de 400 agences et environ 3.600 départs non remplacés. "C'est un phénomène de société que l'on constate dans plein de secteurs professionnels", estime Régis Dos Santos, le président du SNB/CFE-CGC (Syndicat National de la Banque).



"Aujourd'hui, les gens n'ont plus le même besoin, la même nécessité d'aller dans les agences bancaires. Ils ont à leur disposition, sur internet, des milliers de sites sur lesquels ils peuvent avoir des informations et donc on constate, c'est très clair, une baisse très forte de la fréquentation des agences", explique Régis Dos Santos.

C'est pour cela, selon lui, qu'il n'y a plus besoin d'avoir un nombre aussi important d'agences bancaires "de proximité" sur le territoire, qu'il y a deux ou trois ans. Ces fermetures semblent donc "inéluctables", pour lui. "Il vaut mieux que les groupes bancaires français aujourd'hui, qui ont relativement bien passé la crise, prennent les devants, fassent de la prospective et s'adaptent à l'évolution du monde".

Il n'y a pas dans le secteur bancaire français de plans sociaux massifs. Régis Dos Santos





Mais ces fermetures d'agences signifient des conseillers à qui il faut retrouver un poste. "Ils rejoignent d'autres agences qui restent ouvertes. On agit, pour diminuer les effectifs, sur la pyramide des âges qui nous est encore favorable pour deux ou trois ans". Régis Dos Santos explique qu'à l'heure actuelle, "il n'y a pas de plans sociaux massifs" dans le secteur bancaire, comme cela a été le cas dans les pays européens.