publié le 17/02/2017 à 08:46

Des chercheurs français de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) ont mené une étude sans précédent, sur près de 800.000 naissances, sur les conséquences pour le bébé d'un diabète gestationnel chez la femme enceinte. Selon eux, 7% des femmes enceintes souffrent de diabète gestationnel, c'est-à-dire "être plus sensible au sucre ingéré qu'en dehors de la grossesse", explique le professeur Israël Nisand, président du collège national des gynécologues et obstétriciens français. "C'est un diabète latent. Le diabète gestationnel révèle qu'une femme est très sensible au sucre et ceci s'accroît pendant sa grossesse", précise-t-il.



Le diabète gestationnel peut provoquer des complications à l'accouchement. "On est surs maintenant que les risques sont accus puisque les enfants sont plus gros, donc plus de césariennes, mais aussi plus de manœuvres obstétricales pour permettre de sortir l'enfant", illustre Israël Nisand. Une situation risquée, car les bébés peuvent pâtir de ces manœuvres obstétricales.

Plus de césariennes en cas de diabète sévère

Selon l'étude de l'AP-HP, en cas de diabètes sévères, il y a un tiers de césariennes. Un chiffre supérieur à celui des grossesses classiques. "Dans les grossesses classiques, le taux de césarienne est de l'ordre de 20%, dans les diabètes gestationnels, on n'est pas loin des 30%", indique le professeur.

Pour diagnostiquer ce diabète gestationnel, la femme enceinte ingère du sucre et la façon dont elle le digère est ensuite mesurée après une ou deux heures. "C'est-à-dire la baisse du taux de sucre dans le sang. Et lorsqu'on est au-dessus de certaines valeurs, on a le diagnostic", explique Israël Nisand qui préconise de réduire sa consommation de sucre, et de mieux en répartir sa consommation dans la journée pour faire baisser ce taux de diabète. "90% des diabètes gestationnels peuvent être soignés".