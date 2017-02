Les Français plébisctent la consommation locale jugée écolo et de qualité

publié le 16/02/2017 à 07:22

Selon le résultat d'une étude réalisée par l'Observatoire de la consommation responsable, les consommateurs français se tournent de plus en plus vers les produits locaux. "Aujourd'hui 8 Français sur 10 pensent que manger local peut aussi réduire l'impact de l'activité humaine sur l'environnement. On voit que consommer local touche à un certain nombre de valeurs fondamentales", estime Pasal Garcia, coauteur de l'étude.



Selon les chiffres de l'Observatoire de la consommation responsable, 86% des Français estiment que consommer local réponds à des enjeux sociétaux majeurs, comme la lutte contre le chômage et la désertification des campagnes. "Consommer local va nettement au-delà de l'alimentaire", affirme Pascal Garcia. Pour de nombreux consommateurs, le local révèle la qualité des produits. Pour 92% des Français, consommer local est synonyme de qualité.

Un prix qui n'est pas si élevé

Un engagement économique qui permet de soutenir le dynamisme de sa région. "C'est aussi avoir une grande visibilité sur la traçabilité du produit", poursuit le directeur stratégique. Contrairement à une idée reçue, manger des produits locaux n'est pas forcément plus cher.

"Le prix que vous payez est réparti équitablement entre les gens qui produisent et les gens qui distribuent. C'est aussi de la transparence par rapport à la répartition de la valeur", poursuit Pascal Garcia.