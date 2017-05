À 4 ans, elle fugue de chez ses grands-parents pour retrouver son amoureux

publié le 11/05/2017 à 14:45

Comme quoi, dès 4 ans, on peut faire des folies par amour. C’est le cas de cette petite fille qui s’est échappée du domicile de ses grands-parents dimanche 7 mai à 6 heures du matin, pour rejoindre son petit copain. Elle est partie sans faire de bruit : ses grands-parents qui dormaient ne se sont aperçus de rien. L’enfant a marché pendant plus d’une heure au bord d’une route départementale, entre les villages de Saint-Épain et Noyant-de-Touraine, en Indre-et-Loire.



Au total, elle a tout de même parcouru près de trois kilomètres. Par chance, la fillette a été retrouvée sur un rond-point vêtue d'un pyjama, doudou au poignet et chaussons au pied, par une jeune femme qui sortait d’une discothèque. Cette dernière s’est arrêtée et a appelé les gendarmes qui sont arrivés immédiatement. Ils ont ramené la petite fille chez ses grands-parents, souriante et seine et sauve. L'histoire, qui aurait pu mal tourner, se termine bien : dès lundi matin, elle a retrouvé son amoureux dans un lieu sûr : l’école maternelle.