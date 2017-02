3G, 4G : on ne pourra bientôt plus nous berner sur la couverture réseau

publié le 20/02/2017 à 11:48

C'est un bouleversement contre lequel les opérateurs téléphoniques ont lutté. Les habitants du Sud-Ouest seront les premiers à bénéficier de cette révolution. C'est une information RTL : dès le 22 mars, la région Nouvelle-Aquitaine va servir de rampe de lancement. Les habitants de cette région auront accès à des cartes ultra-précises des zones couvertes par le téléphone portable.



Aujourd'hui, quand vous regardez une carte il y a deux niveaux : couvert ou non couvert. Mais on en a tous fait l’expérience. Il y a des routes et des villages où c’est censé être couvert, mais où le réseau, en réalité, est limité ou vous pouvez passer un coup de fil mais haché. Ce sont des zones où vous devriez pouvoir envoyer un email, mais où cela s’avère impossible.



L'autorité des télécoms (l'Arcep) a donc imposé aux opérateurs de livrer les données précises de couverture en 4G, 3G et 2G. À l’extérieur mais aussi à l’intérieur des bâtiments : cette précision, c'est un tournant dans la téléphonie.

L’application conseillera le meilleur opérateur

Cela veut dire que demain, on va vraiment pouvoir choisir son opérateur en regardant ces cartes. Car ces informations seront en "open data". Cela signifie que des fabricants d’applications vont s'en emparer. Exemple : vous voulez louer ou acheter une maison dans tel village. Vous rentrez l'adresse de votre futur résidence, votre lieu de travail, l'école des enfants.

À partir de vos futurs trajets, l’application sera capable de dire : "Avec tel opérateur, vous aurez tant de kilomètres de 4G avec tant de débit, tant de kilomètres de 3G. Attention il y a un trou dans le réseau de tel endroit". L’application conseillera le meilleur opérateur pour vos lieux de vie. De telles applications existent déjà mais "nous allons pouvoir être exhaustifs sur l’ensemble du territoire", se félicite Thierry Moncorger, le directeur innovation chez 4Gmark, qui mesure la qualité des réseaux.

Pression sur les opérateurs

Ces nouveaux outils vont-ils permettre de lutter contre les zones blanches en zone rurale ? Cela va contribuer à mettre la pression sur les opérateurs. Longtemps Orange Bouygues, Free, SFR, se sont cachés derrière les chiffres de leur pub (95%, 99% du territoire couvert !). Là, les usagers vont pouvoir vérifier, précisément. "Les opérateurs sont en train de changer d'attitude", constate Patrick Chaize, président de l'Association des villes et des collectivités, qui lutte contre la fracture numérique.



L’incitation ne suffisant pas forcément pour lutter contre les zones blanches, le gouvernement a fixé aux opérateurs l’obligation de couvrir près de 3.800 centre-bourgs en 3G d’ici juin prochain. Les opérateurs auront l'obligation d'installer leur relais sur des pylônes (100.000 euros en moyenne le pylône), payés par l'État. L'accès à l'Internet est devenu aussi vital désormais que l'eau ou l'électricité.