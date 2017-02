Portables : pourquoi les ados sont-ils accros

INVITÉ RTL - Boris Manenti, auteur d'une enquête sur le comportement des adolescents avec leur téléphone, livre quelques conseils utiles aux parents.

> Portables : pourquoi les ados sont-ils accrocs

À partir de ce lundi 6 février jusqu'à mercredi, ce sont les journées mondiales sans portable. L'occasion de décrocher un peu d'un outil très présent dans la vie des adolescents notamment. Le journaliste Boris Manenti, coauteur avec Céline Cabourg du livre Portables : la face cachée des ados (Éditions Flammarion), a enquêté sur le phénomène. "Les ados sont de gros consommateurs, ils sont connectés constamment à Internet, mais ils s'en servent principalement pour rester en contact entre eux. On parle beaucoup des ados, mais les parents sont aussi très connectés", prévient-il.



Boris Manenti livre quelques conseils à destination des parents, qui pourraient être désemparés par l'utilisation trop importante du portable par leurs enfants : "Favoriser des moments de déconnexion, comme le fait de prendre le repas du soir sans portable et éviter de l'utiliser avant d'aller se coucher. On conseille aussi d'en parler, de discuter avec son ado de son utilisation du portable, de ce qu'il a vu sur les réseaux sociaux, ce qui permet d'aborder des sujets comme la vie privée, le dévoilement sur les réseaux sociaux, etc."