Industrie du disque : "l’avenir est au streaming"

publié le 28/02/2017 à 22:55

L’industrie du disque retrouve le moral et surtout une croissance inédite depuis 15 ans en 2016, grâce à l’usage de plus en plus répandu du streaming. Avec une chiffre d’affaires en progression de 5,4%, Guillaume Leblanc, le directeur général du syndicat national des éditions phonographiques, se félicite de cette bonne conjoncture : "ça montre que quand on fait des efforts parfois ça paye".



"Cette croissance est surtout porté par le streaming, en croissance de 37% cette année", explique le professionnel. Grâce aux plateformes de streaming, les utilisateurs ont accès à des catalogues quasiment illimité de musique en ligne contre quelques euros par mois.

"On a tendance à acheter moins de CD", explique Guillaume Leblanc, "en revanche ça veut dire que les Français vont absolument avoir une consommation à 100% numérique, puisque les ventes de vinyles progressent". En 2016, plus de 1,8 million de vinyles ont été vendus en France. "Je pense que l’avenir est au streaming", tranche cependant le directeur général du syndicat national des éditions phonographiques.