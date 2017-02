publié le 22/02/2017 à 23:07

Nouvel objectif pour David Douillet qui se présente à la présidence du Comité Olympique et sportif français contre l’actuel patron de l’olympisme français Denis Masseglia. Pour l'ancien double champion olympique de judo, "cette décision est issue d'une longue réflexion. Tout cela prend un sens un jour (...) je sens que c'est le moment, grâce à toutes mes expériences, je pense qu'il est temps".



Aujourd'hui âgé de quarante-huit ans, l'ancien ministre des Sports explique qu'"il manque au sport en France, une autonomie, une considération de la politique, une assise pour protéger nos bénévoles et nos clubs ainsi que beaucoup d'investissements", et ajoute "on se doit de réagir maintenant, car le sport est en danger". Il affirme qu'il "faut que nous soyons solidaire dans le sens du sport et avec un objectif commun". L'élection du CNOSF aura lieu en mai prochain, soit quatre mois avant que ne soit décidé le sort de la candidature olympique de Paris-2024.