publié le 22/02/2018 à 08:09

"Il y a eu un formidable gâchis, beaucoup de souffrance et beaucoup de brutalité". Invitée dans la matinale de RTL jeudi 22 février, Valérie Pécresse a salué la décision du tribunal administratif de Paris d'invalider la fermeture des voies sur berges, mise en place par Anne Hidalgo. La présidente de la région Île-de-France estime qu'il y a eu une "mauvaise information du public sur les conséquences de cette mesure".



"La souffrance c'est celle de tous les Franciliens qui aujourd'hui se retrouvent bloqués pendant des heures dans les embouteillages ou dans des métros qui sons saturés, faute d'avoir préparé cette fermeture" des voies sur berge.

Valérie Pécresse accuse par ailleurs la mairie de Paris d'avoir fait preuve d'un "refus obstiné de travailler en équipe" avec la région et les mairies avoisinantes. "Aujourd'hui je dis que la mairie a l'occasion de se rattraper, elle a l'occasion de saisir la main que je lui tends depuis un an et demi pour qu'on travaille ensemble sur un scénario de piétonnisation douce".