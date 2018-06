Vitesse à 80 km/h : les élus traînent les pieds pour changer les panneaux

publié le 01/06/2018 à 11:03

Le 1er juillet prochain, la vitesse sur les routes du réseau secondaire sera abaissée à 80 km/h. Pourtant un mois avant l'entrée en vigueur de la nouvelle règle, les élus ne semblent pas pressés de changer les panneaux de signalisation, rapporte Le Parisien vendredi 1er juin.



Réduire la limitation de vitesse de 10 km/h nécessite de changer près de 20.000 panneaux. Soit un coût de 6 à 12 millions d'euros selon Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la sécurité routière. Un montant bien supérieur aux 2 à 3 millions d'euros évoqués par la ministre des Transports Élisabeth Borne début mars sur RTL. C'est l'État qui payera la facture aux collectivités.

Mais le patron d'une société spécialisée dans les panneaux de signalisation confirme au Parisien n'avoir reçu que quelques centaines de commandes à peine. "Certains élus nous demandent même s’ils peuvent bricoler leurs panneaux en peignant par exemple un 8 à la place du 9", raconte Aly Adham dans les colonnes du quotidien. Mais les panneaux doivent être certifiés, ce bricolage est dont interdit.

Si les panneaux ne sont pas changé à temps, il faudra cacher ceux indiquant une limitation à 90 km/h. Les réglages des radars seront modifiés et recalibrés sur 80 km/h. Aux élus qui tentent encore de négocier en demandant une application au cas par cas, sur les routes les plus dangereuses, Emmanuel Barbe leur oppose une fin de non recevoir. "A l’échelle d’un pays, plus la règle est simple, mieux c’est" efficace.